Bir ülke daha büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı
ABD ve Guatemala'nın ardından Paraguay da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı.
ABD ve Guatemala'dan sonra Güney Amerika ülkelerinden Paraguay da İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı.
Paraguay Devlet Başkanı Horacio Carter ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'teki binanın açılışına katıldı.
ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı Filistinlileri ayağa kaldırmış, geçen hafta Gazze'de İsrail askerlerinin sınırda gösteri düzenleyenlere ateş açması sonucu 60'dan fazla Filistinli hayatını kaybetmişti.
Guatemala da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı