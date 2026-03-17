BM: Savaşın uzaması 45 milyon kişiyi aç bırakabilir

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kapanması ve Kızıldeniz'deki trafiğe yönelik artan risklerin, enerji, yakıt ve gübre maliyetlerini artırdığını belirterek mevcut krizin milyonlarca kişiyi daha açlıkla karşı karşıya getireceğini bildirdi.

Orta Doğu'daki savaşın açlığı derinleştirdiğini vurgulayan WFP, çatışma devam ederse 45 milyon insanın daha akut gıda güvensizliği yaşayayacağını, toplam sayısının ise 363 milyona çıkabileceğini ve 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra yaşanan açlık seviyelerini aşabileceğini belirtti.

Savaş Sahra Altı Afrika'yı vuracak

WFP, enerji ve gıda piyasalarının yakından ilişkili olduğunu ve Körfez'deki deniz trafiğindeki aksamanın, temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının zaten fırladığı Sudan ve Somali gibi ülkelerdeki en savunmasız kesimleri etkileyeceğini belirtirken WFP CEO Yardımcısı ve COO'su Carl Skau da "Bu çatışma devam ederse, küresel çapta şok dalgaları yaratacak ve zaten bir sonraki öğününü karşılayamayan aileler en ağır şekilde etkilenecektir" dedi.

WFP, gıda ve yakıt ithalatına büyük ölçüde bağımlı olan Sahra Altı Afrika ve Asya ülkelerinin, çatışmanın sonuçlarından en çok etkilenecek ülkeler olduğunu kaydetti. Tahminlere göre, bu bölgelerde gıda güvensizliği yaşayan insan sayısının yaklaşık beşte bir oranında artması bekleniyor.