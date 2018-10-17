BMGK'da 'Cemal Kaşıkçı' tartışması
BM Güvenlik Konseyi, Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi ve Suudi Arabistan'ın BM Daimi Temsilcisi Abdullah al-Mouallimi arasındaki Kaşıkçı tartışmasına sahne oldu.
Suriye ve Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcileri arasında, kendisinden 2 Ekim'den beri haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı tartışması yaşandı.
BM Güvenlik Konseyi, Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi ve Suudi Arabistan'ın BM Daimi Temsilcisi Abdullah al-Mouallimi arasındaki Kaşıkçı atışmasına sahne oldu.
BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye oturumunda Suudi Arabistan'ın Suriye'ye yönelik eleştirilerine cevap veren Caferi, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasından da Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu.
Suudi Arabistan'ı başka bir ülkenin başbakanını alıkoymak, kendi ülkesindeki bir iş adamını alıkoyarak fidye ödetmekle suçlayan Caferi, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'yı da konsolosluğunda tuttuğunu ve kimsenin ona ne olduğunu bilmediğini belirtti.
Suudi Temsilci al-Mouallimi ise Caferi'ye cevap vermek için söz aldığında Caferi salondan ayrıldı. Al-Mouallimi, Suriye'de binlerce gazetecinin hapishanelerde kaybolduğunu savundu.
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Kaynak: AA