Cami saldırısını DEAŞ üstlendi

Umman'ın başkenti Maskat'ın al-Wadi al-Kabir semtindeki bir camiye saldırı gerçekleştirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırganların Pazartesi akşam saatlerinde al-Wadi al-Kabir semtinde bulunan ve bir okul ile tema park yakınlarında bulunan Ali bin Abi Talib camisine saldırdığı kaydedildi.

Polis, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 6‘ya yükseldiğini açıkladı.

Üç saldırganın da öldürüldüğü saldırıda hayatını kaybedenler arasında 4 Pakistanlı, bir Hindistanlının yanı sıra bir de polis memurunun bulunduğu ifade edildi.

Umman polisi konuya ilişkin açıklamasında farklı ülkelerden 28 kişinin yaralandığını bildirdi.

Terör örgütü DEAŞ yaptığı açıklama ile saldırıyı üstlendiğini duyururken, pazartesi akşamı cami saldırısı gerçekleştirdiklerini ve Umman polisi ile yaşanan çatışmanın Salı sabah saatlerine kadar devam ettiği aktarıldı.