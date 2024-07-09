Çevrecilerden İspanyol milli takımına uçak yolculuğu tepkisi

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İspanya milli takımının 190 kilometre mesafelik yol için uçak kullanması tartışma yarattı. İspanya kafilesi Pazar akşamı yerel saat ile 18'de yarı final karşılaşması için Stuttgart'tan Münih'e uçtu. İspanyollar finale kalmak için bugün yerel saat ile 21'de Fransa'nın karşısına çıkacak.

Almanya'nın iki güney eyaletinden Baden-Württemberg'deki Stuttgart ile Bavyera'daki Münih arasında kuş uçuşu sadece 190 kilometre mesafe bulunuyor. Yolculuk otobüsle yaklaşık iki buçuk saat sürüyor. Basında yer alan haberlere göre İspanya milli takımı Donaueschingen'deki kamp yerinden Stuttgart Havalimanına bir buçuk saatlik bir otobüs yolculuğu yaptı.

BUND'dan kınama

DW Türkçe'nin aktardığına göre, Almanya Çevre ve Doğa Koruma Birliği (BUND) hareketlilik ve ulaşım uzmanı Bastian Greiner İspanya milli takımının havayolunu kullanma tercihini kınadı. Greiner "İklim açısından son derece sorunlu olan kısa mesafe uçuşu kınıyoruz" dedi. Greiner Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada "Ayrıca futbolcuların ve milli takımların örnek olmak gibi bir rolleri var, bu bakımdan da durum daha da anlaşılmaz" diye konuştu.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda daha önce de Fransa ve Türkiye milli takımlarının kısa mesafelerde havayolunu tercih etmesi tartışma yaratmıştı. Fransa milli takımı, Belçika ile oynadığı maç sonrasında Düsseldorf'tan Paderborn'a uçmuştu. Yaklaşık 30 dakika süren uçuşun ardından takım, check-in işlemleri sayılmazsa yarım saatlik de bir otobüs yolculuğu yapmıştı. Fransız futbolcuların Düsseldorf'taki stadyumdan takım kampına olan 177 kilometrelik mesafeyi karayoluyla yaklaşık iki saatte bitirebileceği kaydediliyor.