CIA'den şok edici bir dosya daha! 'Uzaylılar 23 askeri taşa çevirdi'

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) gizliliğini kaldırdığı bir belge, dünya dışı yaşamla ilgili şimdiye kadar kayıtlara geçmiş en tüyler ürpertici iddialardan birini içeriyor. Belgede, yaklaşık 35 yıl önce Sovyetler Birliği döneminde Sibirya’da yaşanan bir UFO kazasının ardından 23 Sovyet askerinin "bir enerji patlamasıyla taş direklere dönüştüğü" belirtiliyor.

Olay, Kanada basınına göre 1989–1990 yılları arasında yaşandı. Ancak Sovyetler Birliği’nin çöküşünden ve KGB'nin dağıtılmasından sonra CIA tarafından ortaya çıkarıldı. Belgede yer alan iddiaya göre, Sibirya’daki bir Sovyet askeri birliğinin üzerinde alçaktan ve sessizce uçan bir UFO’ya Sovyetler tarafından yerden havaya füze fırlatıldı. Araç yere çakıldı.

NTV'nin haberine göre; görgü tanıklarına dayanan raporlarda, patlamanın ardından yok olan araçtan 5 uzaylının çıktığı, bunların kısa süre içinde tek bir küresel cisme dönüştüğü ve ardından parlak beyaz bir ışıkla patlayarak büyük bir enerji yaydığı ifade edildi.

"Taş direklere dönüştüler"

Olay sırasında bölgede bulunan askerlerden ikisi, patlamadan gölgelik bir alanda durdukları için kurtulurken, 23 asker anında taş kütlelerine dönüştü. Bu dönüşüm, vücutların canlı dokusunun "kireçtaşına benzeyen bir maddeye" dönüşmesiyle gerçekleşti. CIA belgesinde, bu olayın arkasında "hala bilinmeyen bir enerji kaynağı"nın olduğu yazıyor.

"İnsanlığın bilmediği bir teknoloji"

CIA, söz konusu olayı "dünya dışı yaratıkların intikamının korkunç bir resmi" olarak nitelendirdi. Belgeye göre, olay uzaylıların ABD hükümetinin varsaydığının çok ötesinde silah ve teknolojiye sahip olduklarını da kanıtladı. Belgede, dünya dışı yaşamın varlığına dair ABD'nin zaten bilgi sahibi olduğu ima edildi.

Araştırma üssüne taşındılar

UFO’nun enkazı ve taşa dönüşen askerlerin kalıntıları, Moskova yakınlarındaki gizli bir askeri araştırma tesisine götürüldü. AI or Evil adlı podcast’te konuyla ilgili konuşan sunucu Josh Hooper, olaydan kurtulan iki askerin verdiği ifadelerin belgelere girdiğini ve o dönemin üst düzey Sovyet yetkililerince "tam bir sansürle örtbas edildiğini" belirtti.

Belgede, CIA’nın eline geçen raporun 250 sayfalık çok gizli bir KGB dosyasının özeti olduğu ve içeriklerin ABD istihbarat ajansları tarafından detaylı şekilde analiz edildiği aktarılıyor.

Hâlâ bilimsel açıklaması yok

2025 yılı itibarıyla olayın arkasında yatan fiziksel ve biyolojik mekanizmalar hâlâ bilimsel olarak açıklanabilmiş değil. Patlamaya neden olan enerji formu, günümüz teknolojisinin dışında değerlendiriliyor.

Uzmanlar, olayın gerçekliğinin doğruluğu hâlâ tartışmalı olsa da, belgelerde yer alan detayların birçok soru işareti barındırdığını ve dünya dışı yaşam iddialarının artık daha fazla ciddiyetle ele alınması gerektiğini savunuyor.