Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi

Türkiye'nin tüm yakıt tiplerindeki Çin araçlarına ek vergi uygulama kararına Çin'den resmi tepki geldi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Çin Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin ek vergi kararına şiddetle karşı çıktıklarını ve ayrımcı tarifelerin kaldırılması çağrısı yaptıklarını duyurdu. Açıklamada Çinli firmaların haklarını savunmak için gereken tüm eylemlerin yapılacağı belirtildi.

Türkiye yerli üretimin iç pazarda gerileyen payının yükseltilmesi, cari açığın azaltılması ve yatırımın teşvik edilmesi amacıyla Çin'den ithal akaryakıt motorlu ve hibrit otomobillere en az 7 bin dolar olmak üzere yüzde 40 ilave gümrük vergisi getirmişti.

Karar 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Bazı kısıtlamalara tâbî Çin'den ithal elektrikli araçlarda hâlihazırda yüzde 40 ek gümrük vergisi alınıyordu. Son kararla birlikte tüm yakıt tiplerindeki binek araçlara ilave vergi gelmişti.

AB'yi uyardı

Çin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Çinli üreticiler hakkında yürüttüğü sübvansiyon soruşturmasının ardından ülkeden ithal elektrikli araçlara getirdiği ek gümrük vergileri nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) dava açabileceği uyarısında bulundu.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Hı Yadong, yaptığı açıklamada, planlanan tarife artışına karşı "DTÖ'de dava açma hakkını saklı tuttuklarını" belirtti.