CrowdStrike yeniden hedefte: Özür kuponu çalışmadı

ABD merkezli siber güvenlik firması Crowdstrike, meydana gelen BT kesintisi nedeniyle 10 dolarlık yemek kuponu dağıtarak özür diledi.

Yazılım güncellemesinde meydana gelen hata sebebiyle havayolları, bankalar, hastaneler ve çok sayıda şirketin hizmet verememesine neden olan CrowdStrike, yaşanan küresel kaosta 8,5 milyon bilgisayarın etkilendiğini belirtti.

Olayın personel ve ortaklar üzerinde fazladan çalışmaya yol açtığını kabul eden siber güvenlik şirketi, özür kuponu gönderdiği mailinde "Minnettarlığımızı ifade etmek için bir sonraki kahveniz ya da gece atıştırmalığınız bizden!" ifadesine yer verdi.

"Palyaço gösterisi"

Kuponları "ekip arkadaşları ve ortaklarına" gönderdiğini doğrulayan CrowdStrike, özür kuponunu ise kod olarak iletti. Ancak kupon aldığını söyleyen bazı kişiler, sosyal medyada kuponun çalışmadığını belirtti.

CrowdStrike, kuponların çalışmamasına ilişkin "Yemek kuponunu verdiğimiz firma, çok sayıda kişinin kullanması sebebiyle bu durumu dolandırıcılık olarak işaretledi" açıklamasında bulundu.

Bazı kişiler ise özür kuponunu alaya alarak "tam bir palyaço gösterisi" olarak nitelendirdi.