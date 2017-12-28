DEAŞ'tan Kabil'de intihar saldırısı: 40 ölü
Kabil'de Şii Hazara gruplara ait bir kültür merkezine düzenlenen intihar saldırısında 40 kişi hayatını kaybetti. Saldırının sorumluluğunu DEAŞ üstlendi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir kültür merkezine düzenlenen intihar saldırısında 40 kişi öldü. Saldırının sorumluluğunu DEAŞ üstlendi.
İçişleri Bakanlığı sözcü Yardımcısı Nasrat Rahimi, saldırganın Kabil'in 6. bölgesinde, Afganistan'ın Sesi (Ava) adlı haber ajansının bulunduğu kültür merkezi binasına girerek üzerindeki bombayı infilak ettirdiğini söyledi.
Saldırıda 40 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Rahimi, yaralı sayısının da 30 olduğunu kaydetti.
Rahimi, saldırının, kültür merkezinde öğrencilerin toplantı yaptığı sırada gerçekleştiğini ve saldırının ardından kültür merkezi binasının yakınına yerleştirilen iki bombanın daha patlatıldığını bildirdi.
Ülkenin en büyük etnik gruplarından Şii mezhebine mensup Hazara gruplarına ait olduğu bilinen "Tabyan" adlı kültür merkezinin içinde, haber ajansı ve eğitim merkezi gibi kuruluşlar yer alıyor.
Türkiye'den kınama
Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Kabil’deki terör saldırısını kınadı.
Açıklamada, "Bu alçak terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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Kaynak: AA