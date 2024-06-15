Doğu Afrika'da bir ilk: Elektrikli demir yolu hattı faaliyete geçti

Yapı Merkezi Proje Müdürü M. Fırat Aygen, faaliyete geçen demir yolu hattının Doğu Afrika'daki ilk elektrikli "standart açıklıklı" demir yolu hattı olduğu bilgisini paylaştı.

Aygen, "Yapımı tamamlanan ve faaliyete geçen hat, tüm Doğu Afrika'da ulaşım hizmetlerini çok daha iyi yerlere taşıyacak bir dönüşümün ilk aşamasıdır." ifadesini kullandı.

Yapı Merkezi'nin Tanzanya'da yapımı devam eden 5 bölümlük demir yolu hattının 4'ünü üstlendiğini belirten Aygen, ülkede toplam 1000 kilometreden fazla yeni demir yolu hattı inşaatında faaliyetlerin devam ettiğini belirtti.

Aygen 4 bölümlük demir yolu hattı projesinin ilk bölümünün tamamlandığını ve ikinci bölümünün de yakında tamamlanacağını kaydetti.

Tanzanya Demiryolları Şirketi Genel Müdürü Masanja Kadogosa ise basına yaptığı açıklamada, atılan adımın, Tanzanya'nın ve Doğu Afrika’nın ulaşım altyapısında verimliliği artırmaya ve ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi yönelik bir "kilometre taşı" olduğuna dikkati çekti.

İlk seferini ücretsiz olarak 1400 yolcu ile yapan tren hattıyla iki şehir arasındaki ulaşım yaklaşık 2 saate indi.