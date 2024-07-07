Dünyadaki herkese uyarı! Tüm zamanların en büyük şifre sızıntısı gerçekleşti!

Şifre sızıntısı konusunda tüm zamanların en büyük ifşası gerçekleşti.

2021 yılında 8.4 milyar kullanıcının şifresini paylaşan ObamaCare kullanıcı adına sahip bir kişi, yaklaşık 1.5 milyar kullancının şifresini daha paylaşarak yeni bir rekor kırdı.

Litvanya merkezli çevrimiçi güvenlik haberleri yayımlayan CyberNews araştırma ekibi, paylaşılan şifrelerin bir forum sitesine RockYou2024 isimli metin dosyasıyla yüklendiğini ortaya çıkardı.

CyberNews'de yer alan habere göre, RockYou2021 dosyasındaki şifrelerin de bulunduğu RockYou2024 dosyasında, toplamda 9 milyar 948 milyon 575 bin 739 kişinin şifresi yer aldı.

RockYou2024'ün bir dizi veri ihlaline, mali dolandırıcılığa ve kimlik hırsızlığına katkıda bulunabileceğine inanan CyberNews araştırma ekibi, sızan şifrelerden sonra dünyadaki tüm kullanıcıların tehlikeli durumlara karşı dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Araştırma ekibi, "RockYou2024 sızıntısı özünde, dünyanın dört bir yanındaki bireyler tarafından kullanılan şifrelerinin derlemesidir. Tehdit aktörleri için bu kadar çok parolanın ortaya çıkarılması, kimlik bilgisi doldurma saldırıları riskini önemli ölçüde artırıyor. Ayrıca bu durum, çeşitli çevrimiçi hesaplara yetkisiz erişim sağlanmasına neden olabilir" dedi.

ObamaCare daha önce, Simmons & Simmons isimli bir hukuk firmasının veritabanını, AskGamblers isimli çevrimiçi kumarhane sitesini ve ABD'deki Rowan College isimli bir okulun öğrenci başvuru platformunu paylaşmıştı.