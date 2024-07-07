Polis ihbarı değerlendirdi: Kanaldan 2 ceset çıktı

İrlanda'nın kamu yayıncısı RTE, başkent Dublin'deki bir kanaldan 40'lı yaşlarda iki erkeğin cesedinin çıkarıldığını bildirdi.

İrlanda polisi, kanalda ceset olduğuna dair aldıkları ihbarı değerlendirklerini ve cesetlerin bulunmasının ardından soruşturma başlattıklarını söyledi.

Polisin her iki şahsın da kimliğini tespit ettiği ve soruşturmasının seyrini, otopsi sonuçları ve yerel soruşturmaların belirleyeceği belirtildi.

Her iki adamın da İrlanda vatandaşı ve evsiz olduğu bilgisi paylaşıldı.