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Polis ihbarı değerlendirdi: Kanaldan 2 ceset çıktı

İrlanda'nın başkenti Dublin'de polis, gelen ihbarı değerlendirmeye aldı. İhbarın yapıldığı yerde incelemeler yapan polis, iki erkek cesedine ulaştı.

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İrlanda'nın kamu yayıncısı RTE, başkent Dublin'deki bir kanaldan 40'lı yaşlarda iki erkeğin cesedinin çıkarıldığını bildirdi.

İrlanda polisi, kanalda ceset olduğuna dair  aldıkları ihbarı değerlendirklerini ve cesetlerin bulunmasının ardından soruşturma başlattıklarını söyledi.

Polisin her iki şahsın da kimliğini tespit ettiği ve soruşturmasının seyrini, otopsi sonuçları ve yerel soruşturmaların belirleyeceği belirtildi. 

Her iki adamın da İrlanda vatandaşı ve evsiz olduğu bilgisi paylaşıldı. 

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