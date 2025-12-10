ECB Başkanı Lagarde: Büyüme tahminleri aralıkta yeniden yükseltilebilir

Financial Times etkinliğinde konuşan Lagarde, “Son tahmin çalışmalarında projeksiyonlarımızı yukarı yönlü revize ettik. Bunu Aralık ayında tekrar yapabileceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Lagarde’ın bu değerlendirmesi, Avrupa ekonomisinin belirsizliklere, ticaret gerilimlerine ve zayıf dış talebe rağmen ortaya koyduğu dirençli performansa dayanıyor. ECB, daha önceki projeksiyon dönemlerinde de büyüme tahminlerini yukarı doğru güncellemişti.

“Para politikası iyi bir yerde”

Lagarde, para politikasının mevcut konumunu yeniden değerlendirerek, “iyi bir yerde” olduğu yönündeki görüşünü tekrarladı. Piyasa oyuncuları bu mesajı, faizlerde yakın vadede değişiklik yapılmayacağı şeklinde yorumladı.