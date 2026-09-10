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ECB'den faiz artışı: 25 baz puan yükseltti

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25'er baz puan artırdı. Kararla birlikte mevduat faizi yüzde 2,50'ye, ana refinansman faizi yüzde 2,65'e, marjinal kredi imkanı faizi ise yüzde 2,90'a yükseltildi.

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ECB'den faiz artışı: 25 baz puan yükseltti

Avrupa Merkez Bankası (ECB), merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

Banka, üç temel politika faizinde 25'er baz puanlık artışa gitti.

ECB'nin kararıyla mevduat faiz oranı yüzde 2,25'ten yüzde 2,50'ye, ana refinansman faiz oranı yüzde 2,40'tan yüzde 2,65'e yükseltildi. Marjinal kredi imkanı faiz oranı da yüzde 2,65'ten yüzde 2,90'a çıkarıldı.

Enflasyon yaklaşık üç yılın zirvesinde

Euro Bölgesi'nde manşet enflasyon, altı aydır ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyrediyor.

Bölgede yıllık enflasyon ağustos ayında yüzde 3,3'e yükselerek yaklaşık üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ECB, ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası'ndan (BoE) farklı bir para politikası izleyerek haziran ayında da faiz artırımına gitmişti.

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Kaynak: HABER MERKEZİ
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