Einstein'ın ABD'yi Nazilere karşı uyaran mektubu satışa çıkarıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Christie's müzayede evinin, Einstein'ın mektubunu satmaya hazırlandığı açıklandı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Albert Einstein tarafından yazılan ve dönemin ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt'i Nazi Almanya'sının atom bombası icat etmek üzere nükleer araştırmalardan yararlanabileceği konusunda uyaran iki sayfalık mektup, satışa çıkarılacak.

Eylül ayında gerçekleşmesi planlanan müzayedede mektubun başlangıç fiyatı, 4 milyon dolarak olarak belirlendi.

Teorik fizikçinin New York Long Island'ın kuzey kıyısındaki bir kulübede bilim insanı arkadaşı Leo Szilard ile birlikte kaleme aldığı iki mektuptan biri olan mektup, Alman hükümetinin nükleer araştırmaları aktif olarak desteklediği ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda ABD tarafından kullanılan türden "son derece güçlü bombalar" yapabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Uzay ve zaman hakkındaki genel görelilik teorisinin babasının başkana gönderdiği mektup, New York Hyde Park'taki Roosevelt kütüphanesi ve müzesinde bulunuyor.

Ancak imzalı ve biraz daha kısa olan ikinci versiyon, Microsoft'un kurucu ortağı Paul Allen'ın mirası tarafından satılıyor.

Allen, mektubu 2002 yılında yayıncı ve üçüncü parti başkan adayı Malcolm Forbes'tan 2.1 milyon dolara satın aldı. Wall Street Journal bunun 1 milyon doları aşan ilk 20. yüzyıl tarihi belgesi olduğunu belirtti.