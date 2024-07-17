Elon Musk 'Bardağı taşıran son damla' diyerek flaş kararını açıkladı

Kararını sosyal medyadan duyuran Musk, California eyaletinin okullarda cinsiyet kimliğiyle ilgili uygulamaya başlayacağı AB 1955 adlı yasayı gerekçe gösterdi.

California Valisi Gavin Newsom'ın dün imzaladığı yasayla, ABD'nin en büyük eyaletindeki okulların öğretmenleri, cinsiyet kimliğiyle ilgili bilgileri, çocuğun izni olmadan ebeveynleriyle veya başka herhangi bir kişiyle paylaşmayacak.

Yasanın onaylanması sonrası Elon Musk, "Bu, bardağı taşıran son damla" dedi ve ofisleri taşıma kararını ilan etti.

Musk ayrıca, "Vali Newsom'a bir yıl önce, bu tür yasaların aileleri ve şirketleri, çocuklarını korumak için California'yı terk etmeye iteceğini söylemiştim" mesajını paylaştı.

İlk hamleyi Covid'de yapmıştı

Elon Musk, 2021'de de Tesla şirketinin ofislerini, Covid kısıtlamalarına yanıt olarak Texas'a taşımıştı.

Musk, o tarihten sonra ABD'de politik konularda açıktan pozisyon alıyor ve bunu sahibi olduğu X sosyal medya platformu üzerinden sık sık kamuoyuna duyuruyor.

Son olarak ABD'deki başkanlık yarışında Donald Trump'a desteğini açıklayan Musk, eski ABD başkanının kampanyasına ayda 45 milyon dolar bağış yapacağını kaydetmişti.

Yeni yasa neleri içeriyor, tepkiler ne oldu?

BBC Türkçe'nin haberine göre; California eyaletinde geçerli olacak yeni yasa, ABD siyasetinin önde gelen tartışma başlıklarından biri haline geldi.

Yasa temel olarak, okulların ailelere, çocuklarının cinsiyet kimliğiyle ilgili hangi bilgileri sağlamakla yükümlü olduğunu düzenliyor.

Bu yasa, eyalet genelinde yedi okulda "ebeveyn hakları hareketi" adı altında yapılan kampanyaların sonucunda uygulamaya sokulan kurallara karşı hazırlandı. Bu kurallar, çocukların başka bir isim veya cinsiyet zamiri kullanmaları durumunda, öğretmenleri ailelere bildirimde bulunmakla yükümlü tutuyordu.

Eyalet genelinde uygulamaya girecek AB 1955 isimli yasa, bu zorunluluğu geçersiz kılıyor ve öğretmenlerin ailelere çocuklarının cinsiyet kimliği bilgilerini sağlamasına sınır getiriyor.

Yasaya destek veren LGBTQ haklarının savunucusu aktivistler, öğrencilerin mahremiyet hakkı olduğunu söylerken, yasaya karşı çıkanlar, "ebeveynlerin çocuklarındaki değişimle ilgili bilgi almaya hakları olduğunu" öne sürüyor.

Musk, "Ailelere ve şirketlere saldıran bu ve benzeri yasalardan dolayı SpaceX merkezini California Hawthorne'dan Texas Starbase'e taşıyacak" dedi.

Vali Newsom'dan Musk'a yanıt

California Valisi Gavin Newsom, Musk'ın şirketlerini taşıma kararı sonrası X hesabından bir paylaşım yaptı.

Donald Trump'ın başkan olduğu dönemde Musk'ı sert şekilde eleştirdiği bir paylaşımı alıntıladı ve "Ona diz çöktün" mesajını verdi.

Söz konusu paylaşımda Trump, girişimleri için Musk'ın devlet desteğine ihtiyacı olduğunu ve "Eğer diz çök ve yalvar desem yapardı" ifadelerini kullanmıştı.

Newsom, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilme ihtimaline ilişkin tartışmalarda, Biden'ın yerine geçebilecek isimler arasında sayılıyordu.

Valilik Sözcüsü Brandon Richards, kabul edilen yasayla ilgili, "Siyasetçilerin ve okul çalışanlarının hatalı şekilde aile meselelerine karışmasını engelleyerek çocuk-ebeveyn ilişkisini koruyor" değerlendirmesini yaptı.

SpaceX şirketinin California'da 5 binden fazla çalışanı bulunuyor.