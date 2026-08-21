Euro Bölgesi'nde bileşik PMI 9 ayın en yükseğine çıktı

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S&P Global, Euro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin öncü PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda 52 olan Euro Bölgesi bileşik PMI, ağustosta 52,1'e yükseldi. Böylece, bölgede özel sektör faaliyetleri üst üste ikinci ay genişlerken, bileşik PMI son 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Euro Bölgesi'nde hizmet sektörü PMI ağustosta 51,7 seviyesinde kalarak temmuz ayına göre değişmedi. Hizmet sektöründeki ekonomik faaliyet böylece ılımlı hızda büyümeyi sürdürdü.

Temmuzda 51,9 olan imalat sanayi PMI ise ağustosta 52,8'e yükselerek son 51 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Piyasa beklentisi, ağustosta bileşik PMI'ın 51,7, hizmet PMI'ın 51,5, imalat PMI’ın 51,8 olması yönündeydi.

Böylece, ağustos ayında imalat sektöründeki güçlü büyümenin etkisiyle Euro Bölgesi'ndeki ticari faaliyetler artmaya devam etti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.