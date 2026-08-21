Reel kesimden ağustosta olumlu sinyal: Güven yeniden yükseldi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 102,4 seviyesine yükseldi. Endeks temmuz ayında 101,2 seviyesinde bulunuyordu.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi de aynı dönemde 0,6 puanlık artışla 102,8 seviyesine çıktı.

İhracat ve üretim beklentileri güveni destekledi

Endeksteki yükselişte gelecek üç aya ilişkin ihracat siparişleri ve üretim beklentileri öne çıktı. Son üç aydaki toplam siparişler, mevcut mamul mal stoku, sabit sermaye yatırımları, mevcut toplam siparişler ve gelecek üç aya ilişkin istihdam beklentileri de güven endeksini yukarı taşıdı. Buna karşılık ekonominin genel gidişatına ilişkin değerlendirmeler endeksi aşağı çeken tek unsur oldu.

Üretim ve sipariş beklentileri güçlendi

Son üç aya ilişkin değerlendirmelerde ise ihracat siparişlerinde artış bildiren işletmelerin ağırlığı güçlendi. Üretim hacmindeki artış eğilimi önceki aya göre ivme kaybederken, iç piyasa siparişlerindeki zayıflamanın da bir miktar hafiflediği görüldü.

Gelecek üç aya bakıldığında ise üretim hacmi ile hem iç piyasa hem de ihracat siparişlerinde artış bekleyenlerin ağırlığı önceki aya göre yükseldi. İstihdam ve gelecek 12 aya ilişkin yatırım beklentilerinde de sınırlı bir güçlenme görüldü.

Maliyetlerde artış beklentisi güçlendi

Şirketlerin maliyet tarafındaki beklentileri ise yukarı yönlü. Son üç ayda maliyetlerinin arttığını bildirenlerin yanı sıra gelecek üç ayda artış bekleyenlerin ağırlığı da yükseldi. Buna karşılık gelecek üç ayda satış fiyatlarını artırmayı bekleyenlerin ağırlığı azaldı.

İmalatçıların gelecek 12 aya ilişkin yıllık ÜFE beklentisi de 0,1 puan gerileyerek yüzde 31,2 oldu.

Genel gidişatta kötümserlik arttı

Güven endeksindeki yükselişe rağmen sanayicinin ekonominin genel seyrine ilişkin değerlendirmesi aynı yönde hareket etmedi. Faaliyet gösterdiği sanayi dalının genel gidişatı konusunda daha kötümser olduğunu belirtenlerin ağırlığı ağustosta arttı.