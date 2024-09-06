Fed ne zaman faiz indirecek? Fed yöneticilerinden önemli faiz mesajı!

ABD Merkez Bankası (FED) uzun süredir politika faizini yüzde 5-5,50'de tutarken, enflasyondaki gerilemeye bağlı olarak bu yıl faiz indirimine gidecek. Analistler FED'in bu ay faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakıyor. ABD Merkez Bankası’nın 17-18 Eylül toplantısında şu an yüzde 5,25-5,50 aralığındaki politika faizini indirmesi bekleniyor.

Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, bir üniversitesindeki konuşmasında, işgücü piyasasındaki riskler nedeniyle bu ay faiz indirimine başlamanın önemli olduğunu belirtti.

'Daha büyük indirimi de desteklerim'

Büyük montanlı indirim konusunda da açık görüşlü olduğunu dile getiren Waller şöyle devam etti: “Eğer veriler gelecek toplantılarda indirimi desteklerse o zaman üst üste indirimlerin uygun olacağını düşünüyorum. Eğer veriler daha büyük indirimi gerektirirse onu da desteklerim. 2022’de enflasyon ivmelendiği zaman da önden yüklemeli faiz artırımından yanaydım, şimdi de gerekirse önden yüklemeli indirimi desteklerim."

'Ekonomi resesyona ilerlemiyor'

Waller, bugün tarım dışı istihdam verisinin beklenenden iyi gelmesine dair de “Şu anki veriler artık sabır değil, aksiyon gerektiriyor” dedi. Waller ekonominin resesyona ilerlemediğini, enflasyonla mücadelede de önemli ilerleme sağladıklarını söyledi.

New York Fed Başkanı John Williams, daha dengeli bir ekonominin faiz oranlarını düşürmenin kapısını açtığını ve tüm eylem planının ekonominin nasıl performans gösterdiğine göre belirleneceğini söyledi. Williams, Fed'in faiz indirimi sürecini başlatmaya hazır olduğunu belirtti.