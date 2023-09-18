Fransa, Lampedusa göçmenlerini ülkeye almayacak

İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası'na son günlerde binlerce göçmen ulaşmıştı. Avrupa Birliği'nin göçmenleri birlik ülkelerine paylaştırmayı planladığı belirtiliyordu.

Fransız CNews televizyon kanalına konuşan Darmanin, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 'göçmenlerin kıta ülkeleri arasında paylaşılması'na dair sözlerine yanıt verdi.

Fransız bakan, "Fransa Lampedusa'daki göçmenleri almaya hazır mı? Eğer 'Evet' ise kaç kişiyi alacak?" sorusuna "Hayır, Fransa bunu yapmaya hazırlanmıyor. Fransa, İtalya'ya, bu geçişleri önlemek için sınırlarını koruma konusunda yardım edecek." yanıtını verdi.

'Her göçmen rahatça dolaşamaz'

Darmanin, AB yasalarının sadece sınırlarda iltica talebinde bulunan ve gerekli şartları taşıyan mültecilerin kabulünü ve paylaşılmasını kapsadığını belirterek kıta ülkelerine gelen her göçmenin Avrupa'yı rahatça dolaşabileceği kanısının yanlış olduğunu vurguladı.

Fransa'nın iltica şartları taşımayan göçmenleri kabul etmeyeceğinin altını çizen Darmanin, İtalya'nın Ada'daki göçmenleri Avrupa'ya dağıtmak yerine geldikleri ülkelere göndermesi gerektiğini savundu.

'Fransa onları hoş karşılamayacak'

İtalya'da durumun gittikçe zorlaştığına ve Fransa'nın yardım edeceğine işaret eden Darmanin, "Ama bu, kıta topraklarına gelenlerin koşulsuz bir şekilde ülkelerimizde memnuniyetle karşılanacağı anlamına gelmiyor. Yalnızca iltica kurallarına uymaları halinde memnuniyetle karşılarız. Eğer düzensiz göçmen iseler hayır, Fransa onları hoş karşılamayacak." diye konuştu.

Fransız Bakan, gün içinde İtalya'nın başkenti Roma'ya giderek burada İtalyan mevkidaşıyla görüşecek.