Fransa'nın pop efsanesi Françoise Hardy hayatını kaybetti

Fransa'nın dünyaca tanınmış en önemli pop ikonlarından Françoise Hardy, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Hardy'nin ölümünü kendisi gibi müzisyen olan oğlu Thomas Dutronc duyurdu. Dutronc, Instagram'dan bebekken annesiyle çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak Fransızca, "Annem gitti" yazdı.

Hardy'ye 2004'te lenf kanseri teşhisi konulmuştu. Pop yıldızı, yıllar botunca radyoterapi ve farklı tedaviler gördü. 2015 yılında Hardy, durumu kötüleşince kısa süreliğine yapay komaya sokulmuştu. Hardy, uyandırıldıktan sonra konuşma, yutkunma ve solunum konusunda sorunlar yaşamaya başladı.

2021 yılında Hardy, ötanaziyi savunmuş ve Fransa'nın uygulamaya izin vermemesinin "insanlık dışı" olduğunu söylemişti.

Hardy, 1944 yılında Nazi işgali altındaki Fransız başkenti Paris'te, bir hava saldırısı sırasında doğmuştu. 16 yaşında hediye olarak aldığı gitarla ilk şarkılarını yazmaya başlayan Hardy, 1961'de Disques Vogue ile albüm anlaşması yaptı.

Fransız şansonu ile pop ve rock n' roll gibi daha modern müzik türlerini birleştiren Hardy, Fransa'da bir dönem müzik dünyasını domine eden ye-ye stilinin en önemli temsilcisi haline geldi.

Hardy, 1962 yılında kendi yazdığı Tous les garçons et les filles şarkısının 2.5 milyon kopya satmasının ardından ülkede müzik dünyasının en tanın simalarından biri oldu.

Müziğinin yanı sıra modaya olan ilgisiyle de bilinen Hardy, Yves Saint Laurent ve Paco Rabanne gibi ünlü tasarımcılara ilham verdi.