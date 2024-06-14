Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu taşıyan Balkan karteli çökertildi

Europol, dört yıllık bir operasyon sonucunda Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu taşıyan şebekeyi çökertti. Balkan karteline yönelik operasyonda kırk kişi tutuklanırken sekiz ton kokain ele geçirildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Europol, Balkan kartelinin Kolombiya, Brezilya ve Ekvator'dan AB ülkelerine kokain kaçırmak için Batı Afrika ve Kanarya Adaları'ndaki lojistik merkezleri kullandığını ortaya çıkardı.

Europol tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığı organizasyonunun liderlerinin Türkiye ve Dubai'de geçici olarak bulunduklarını bildirdi.

Türkiye'nin de şebekenin çökertilmesinde yardımcı olduğuna işaret eden Europol, Türkiye'nin yanı sıra Brezilya, Belçika, Hırvatistan, Almanya, İtalya, Sırbistan, İspanya, BAE'nin de aralarında bulunduğu dokuz ülke arasındaki işbirliğinin şebekenin çökertilmesinde çok önemli olduğunu söyledi.

Süreç, İspanya'da kamu güvenliğini sağlamaktan sorumlu askerî kolluk teşkilatı Guardia Civil'in, Eylül 2020'de Hırvatistan bandıralı bir yelkenli tekneyi durdurmasıyla başladı.

Operasyona ilişkin açıklama yapan Guardia Civil, "benzeri görülmemiş" uluslararası polis işbirliğinin, kartelin AB genelinde kokain dağıtmak için kullandığı Batı Afrika lojistik merkezlerini dağıtmayı başardığını söyledi.

Açıklamada, "Operasyon yaklaşık sekiz ton kokainin ele geçirilmesi, farklı ülkelerde 40 kişinin tutuklanması, farklı Avrupa ülkelerinde 12.5 milyon Avro nakit paraya el konulması, Brezilya'da 3 milyon Avro ve Sırbistan'da 50 milyon Avro'dan fazla paranın dondurulmasıyla sonuçlandı" denildi.