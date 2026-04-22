Hamas: Ateşkesin ikinci aşamasının önündeki engel İsrail

Hamas Sözcüsü Kasım, Gazze'de 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkes anlaşmasının uygulanması konusundaki görüşmelere dair açıklamalarda bulundu.

Kasım, iki haftadır Mısır'ın başkenti Kahire'de Filistinli gruplar, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov ve Mısır istihbarat yetkililerinin katılımıyla düzenlenen geniş kapsamlı görüşmeler hakkında bilgi verdi.

İsrail'in silahsızlanma şartı

Anlaşmanın ilk aşamasındaki yükümlülüklere dair Kasım, sonraki meselelere geçilmeden önce bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kasım, "Silahsızlanma meselesini gündeme getirmekte ısrar etmek ve anlaşmanın ilk aşamasındaki yükümlülükleri üzerinden atmak, savaşın durdurulması anlaşmasının ruhuna ve ABD Başkanı Donald Trump'ın vizyonuna aykırıdır" dedi.

Anlaşılan hususlara bağlı kalınarak "net bir güven zemini" oluşturulması gerektiğini ifade eden Kasım, ikinci aşamaya geçilmesi konusunda İsrail'in ihlallerinin engel oluşturduğuna vurgu yaptı.

Ateşkesin ilk aşamasında "saldırıların durması, Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve Gazze Şeridi'ne yardım girişi" şartları bulunuyor.

İkinci aşamaya geçilmesinin önündeki engeller

Hamas ve Filistinli grupların Kahire'de yaptıkları görüşmeye dair bilgi veren Kasım, ikinci aşamaya geçişin önündeki engellerin ABD, BM ve Mısır heyetleriyle yapılan görüşmelerde ele alındığını kaydetti.

Kasım, "Ateşkesin ikinci aşamasının ilerlemesindeki temel engel, İsrail'in uzlaşmaz tutumu ve tüm süreçleri silahsızlanma konusuna bağlamasıdır" ifadelerini kullandı.

Hamas dahil tüm Filistinli direniş gruplarının tutumuna dair Kasım, ikinci aşamaya geçiş öncesinde "ilk aşama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerektiği" görüşünde olduklarını vurguladı.

Kasım, diğer Filistinli gruplarla istişare halinde olduklarına dikkati çekerek, önceliklerinin "Gazze halkının haklarını korumak ve kalıcı bir istikrar sağlamak" olduğunu ifade etti.

"Geniş çaplı saldırılara dönüş ihtimali"

Kasım, İsrail'in anlaşma konusunda yükümlülüklerini yerine getirmediği mevcut şartlarda saldırıların durması ve insani yardımların ulaşması konularında somut adım atılamadığını ve uluslararası toplumun bu süreçte "yetersiz kaldığını" söyledi.

İsrail'in silahsızlanma planının reddedilmesi durumunda Gazze'de yeniden "geniş çaplı çatışmalara dönüleceği" yönündeki tehditleri bulunduğunu hatırlatan Kasım, bu şekilde Hamas ve diğer gruplar üzerinde "baskı kurduğunu" dile getirdi.

Kasım, "İsrail fiilen savaşı durdurmadı. Saldırılar, suikatlar, işgal ve kısıtlamalar şeklinde devam ediyor. Bu tehditler direnişin kararlılığını değiştirmeyecek" ifadelerini kullandı.