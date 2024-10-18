Hamas'tan ilk açıklama geldi! Yahya Sinvar öldü mü?

Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Halil El Hayya, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın Gazze'deki bir çatışmada öldüğünü doğruladı.

El Hayya, Hamas'ın yolunda devam edeceğini, Sinvar'ın ölümünün işgalciler üzerinde bir 'lanete' dönüşeceğini söyledi. Sinvar'ın ölümünün sadece Hamas'ı güçlendireceğini belirten Hayya, İsrailli rehinelerin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığı sona erene ve İsrail güçleri çekilene kadar geri dönemeyeceğini açıkladı.

'Mücadele devam edecek'

Halil El Hayya, sinvar'ın yılmadan öne çıktığını ve ön saflarda çarpıştığını belirtti. El Hayya açıklamasında, "Mücadele, tüm Filistin toprakları üzerinde başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

Biden, DNA testi yapıldığını söylemişti

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hamas lideri Sinvar'ın Gazze Şeridi'nin güneyinde öldüğü açıklanmıştı. ABD Başkanı Joe Biden da Yahya Sinvar'ın ölümünün DNA testlerince kanıtlandığını açıklamıştı.

Hamas ikinci liderini de kaybetti

Hamas'dan gelen açıklama ile Sinvar'ın ölümü kesinleşmiş oldu. Sinvar, Hamas lideri Haniyye'nin ölümünden sonra örgütün başına geçmişti.

Şimdi Hamas'ın yeni lideri kim olacak, örgüt bu saldırıya nasıl karşılık verecek merak ediliyor.