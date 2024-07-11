Hayvan kaçakçısı sınırda yakalandı: Pantolonundan 100'den fazla yılan çıktı

Hong Kong ve Şenzen kenti arasındaki sınır kapısında ismi açıklanmayan biri kişi, şüphe üzerine durduruldu. İnceleme sonucu, erkek zanlının pantolonunun içindeki altı torbada 104 canlı yılan taşıdığı belirlendi.

Gümrük kurumundan yapılan açıklamada "Her bir torbada, her şekil, boy ve renkte canlı yılan vardı" denildi. Yetkililerin yayımladığı videoda, iki gümrük görevlisi kırmızı, şeffaf bir torbadaki pembe ve beyaz renkteki yılanları incelerken görüldü.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Çin'deki sıkı biyogüvenlik ve hastalık kontrol yasaları, ülkeye ait olmayan türlerin izinsiz getirilmesini yasaklıyor. Gümrük kurumu "Kuralları ihlal edenler, yasalara göre cezalandırıldı" derken, zanlıya nasıl bir ceza verildiğinden bahsedilmedi.

2023'te aynı sınır noktasında bir kadın sütyeninin içinde beş yılanı kaçak sokmaya çalışırken yakalanmıştı.

Çin hayvan kaçakçılığında dünyanın en büyük kavşak noktalarından biri ve yetkililer son yıllarda daha sert önlemler alıyor.