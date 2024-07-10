Holywood'da tarihi birleşme: Paramount ve Skydance anlaştı

Baba, Titanik, Indiana Jones: Kutsal Hazine Avcıları, Sünger Bob, Transformers gibi hafızalara kazınan yapımlara imza atan Paramount Global, 7 aydır süren görüşmelerin ardından bağımsız film stüdyosu Skydance Medya'ya satılma kararı aldı.

Financial Times'ta yer alan habere göre, 1936'da Michael Redstone tarafından kurulan Paramouınt Global'in satışı konusunda Redstone'un torunu Shari Redstone, "Sektördeki değişiklikler göz önüne alındığında, içeriğin egemenliğini sürdürmesini sağlarken Paramount'u gelecek için güçlendirmek istiyoruz. Umudumuz Skydance işleminin Paramount'un hızla değişen bu ortamda başarısını sürdürmesini sağlamasıdır" açıklamasında bulundu.

Anlaşma şartlarına göre Skydance, Paramount'u devralmak için yaklaşık 8 milyar dolar yatırım yapacak. İki aşamalı işlemde Skydance, Paramount'taki oy hakkına sahip hisselerin yaklaşık yüzde 80'ini elinde bulunduran Paramount'un üst kuruluşu olan National Amusements'ı satın almak için 2.4 milyar dolar ödeyecek.

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Oracle'ın kurucu ortağı Larry Ellison'ın 41 yaşındaki oğlu tarafından kurulan Skydance, "Paramount'u yönetme fırsatını bize emanet etmeyi kabul eden Shari Redstone ve ailesine inanılmaz derecede minnettarım" ifadesinde bulundu.

Ellison, amaçlarının "gelişen pazaryerinin taleplerini karşılayacak şekilde geçiş yapabilen bir teknoloji hibriti" olarak konumlandırmak olduğunu söyledi.