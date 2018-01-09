Huawei'in ABD hayali suya düştü

09 Ocak 2018

Çinli cep telefonu üreticisi Huawei Technologies'in ABD pazarında gücünü artırma hayali, ABD şirketi AT&T'nin anlaşmadan çekilmesiyle suya düştü.

Wall Street Journal gazetesi, ABD'nin iki numaralı kablosuz internet ağı olan AT&T ile Huawei arasındaki görüşmelerin "güvenlik kaygıları" nedeniyle sona erdirildiğini yazdı.

Dünyanın en büyük üçüncü cep telefonu şirketi Huawei'in telefonları ABD'de satılıyor, ancak büyük şirketle tarafından dağıtılmaması nedeniyle ülkedeki rekabette geride kalıyor.

ABD'ye özel ürünlerini tanıtacaktı

Bazı kaynaklar, AT&T ile Huawei arasındaki anlaşmanın, bugün Las Vegas'taki CES fuarında duyurulacağını bildirmişti. Huawei sözcüsü Charles Zinkowski de, fuar kapsamında ABD pazarına özel yeni ürünlerin tanıtılacağını açıklamıştı.

Anlaşmanın askıya alındığını doğrulayan Huawei CEO'su Richard Yu, South China Morning Post gazetesine yaptığı açıklamada "Yeniden zarara uğradık" dedi.

ABD Çin deviyle anlaşmayı reddetti

Kaynak: Reuters