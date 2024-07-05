İngiltere Başbakanı Rishi Sunak istifa etti

İngiltere'de dün yapılan genel seçimlerin ardından Rishi Sunak, Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etme karfarı aldığını duyurdu.

Resmen istifa etmek üzere Kral Charles ile görüşeceğini belirten Sunak, seçimleri farkla kazanan İşçi Partisi lideri Keir Starmer'in önünü açmak istediğini söyledi.

Başbakanlık Ofisi 10 numara önünde konuşma yapan Sunak, "Bu işe her şeyimi verdim. Ancak seçmen, hükümetin değişmesi gerektiğine dair açık bir mesaj yolladı. Önemli olan tek karar, bu karardır" dedi.

Seçim sürecinde partisi adına emeği geçenlere teşekkür eden Sunak, şöyle konuştu:

"Öfkenizi, hayal kırıklığınızı duydum ve bu kaybın sorumluluğunu üstleniyorum. Yorulmadan çalışan ancak başarılı olamayan tüm Muhafazakar adaylar ve kampanyacılar için, çabalarınızın karşılığını veremediğimiz için üzgünüm"

İngiltere'de seçim sonuçları

İşçi Partisi, yaklaşık yüzde 34'lük oyla 650 sandalyeli parlamentoya 412 milletvekili sokarak 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarını bitirdi.

Henüz kesinleşmemiş resmi sonuçlara göre, 2019'daki seçimde mecliste 202 sandalye kazanan İşçi Partisi, dünkü seçim sonucunda 412 sandalye elde etti. Muhafazakar Parti'nin milletvekili sayısı 365'ten 120'ye geriledi.

İşçi Partisi oyların yüzde 33,8'ini, Muhafazakar Parti ise yüzde 23,7'sini aldı. Bu iki partiyi yüzde 12,2 oyla Liberal Demokrat Parti izledi. Liberal Demokratlar 71 milletvekili kazandı.