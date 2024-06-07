İngiltere Başbakanı Sunak, özür diledi: 'Hataydı'

İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması'nın 80'inci yıl dönümü dolayısıyla Fransa'da bulunan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, etkinlikten erken ayrılarak ülkesine dönmesine ilişkin "özür" mesajı yayımladı.

Sunak, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda "Fransa'da daha uzun süre kalmamak bir hataydı. Özür dilerim" ifadesinde bulundu.

BBC'de yer alan habere göre, İşçi Partisi'nin "görevini ihmal etmekle" suçladığı Sunak şöyle konuştu:

"Normandiya Çıkarması'nın 80. yıldönümü, değerlerimizi, özgürlüğümüzü ve demokrasimizi korumak için hayatlarını ortaya koyan cesur erkek ve kadınları onurlandırmak için derin bir an olmuştur. Bu yıldönümü, ülkemiz için en büyük fedakarlığı yapanlar hakkında olmalıdır. İsteyeceğim son şey anma törenlerinin siyasetin gölgesinde kalmasıdır. Gazilere büyük önem veriyorum ve geçtiğimiz iki gün boyunca Portsmouth ve Fransa'da düzenlenen bir dizi etkinlikte Birleşik Krallık'ı temsil etmekten ve cesurca savaşanlarla bir araya gelmekten onur duydum. Normandiya'daki İngiliz etkinliğinin tamamlanmasının ardından Birleşik Krallık'a geri döndüm. Düşündüğümde, Fransa'da daha fazla kalmamak bir hataydı. Özür dilerim"

Sunak'ın etkinlikten erken ayrılmasının sebebinin seçimlerle ilgili bir röportaja katılması olduğu ortaya çıktı.