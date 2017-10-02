İngiltere: Katalonya'daki şiddet nedeniyle kaygılıyız

02 Ekim 2017

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetiminin dün gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumundaki polis müdahalesi karşısında Belçika ve İngiltere yaşananlardan kaygı duyduklarını bildirdi. İspanya Anayasası Mahkemesinin yasa dışı ilan ettiği referanduma, İspanyol güvenlik güçleri müdahale etmiş, çıkan olaylar sonucu 844 kişi yaralanmış, 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Yaşananlara ilişkin İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, "Şiddet nedeniyle kaygılıyız. Ancak benim anladığıma göre referandum anayasal değil. Dolayısıyla bir denge bulunması lazım. Olayların sakinleşeceğini umuyoruz." açıklamasında bulundu.

Muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn ise polis şiddetin "şoke edici" olduğunu belirterek İngiltere Başbakanı Theresa May'den İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'i polis şiddetine son vermeye çağırmasını istedi.

Belçika Başbakanı Charles Michel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Şiddet hiçbir zaman çözüm olamaz. Her türlü şiddeti kınıyoruz ve siyasi diyalog çağrımızı yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

"İspanya anayasasına saygı duymak zorundayız"

AB yetkilileri, Katalonya referandumuna ilişkin daha önce yaptıkları açıklamalarda, konunun İspanya'nın iç işleri olduğunu vurgulayarak "AB, İspanya hükümetinin kararlarına ve İspanya Anayasası'na saygı duymak zorunda." değerlendirmesinde bulunmuştu. AB, referandumun İspanya Anayasası'na uygun bir şekilde yapılması ve hukuki açıdan meşru olması durumunda Katalonya bağımsızlığına destek verebileceğini bildirmişti.

Referandumda yüzde 90 'evet' çıktı

Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti, yasa dışı bağımsızlık referandumunda yüzde 90 "evet" sonucu çıktığını duyurdu. Referandumdan çıkan "evet" kararının, Katalan parlamentosuna sunulmasından 48 saat sonra yerel parlamentonun tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi ve İspanya'dan ayrılmak için merkezi hükümet ile müzakerelerin başlatıldığını açıklaması öngörülüyor.

Ancak İspanya hükümetinin referandumu tanımadığı için herhangi bir sonuç alınması beklenmiyor.

AB'den Katalonya açıklaması

Kaynak: AA