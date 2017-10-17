Irak ordusu Musul'da
Irak ordusu Musul'un Sincar ve Mahmur ilçe merkezlerinde kontrolü sağladı. Bölge, peşmergenin denetimi altındaydı.
Irak merkezi hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin, daha önce Peşmerge'nin denetimindeki Musul'un Sincar ve Mahmur ilçe merkezlerine girdiği, kontrolü tamamen sağladığı bildirildi.
Sincar'daki Peşmerge Komutanlarından Kasım Şeşo, sabahın erken saatlerinde Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi'den oluşan ortak bir gücün Sincar ilçe merkezine girdiğini ifade etti. Sincar'da herhangi bir çatışmanın çıkmadığını aktaran Peşmerge Komutanı Şeşo, tüm devlet dairelerini boşaltılıp geri çekildiklerini kaydetti.
Söz konusu ilçede Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) bağlı Peşmerge güçleri yer alıyordu.
Kerkük, Irak ordusunun kontrolünde
Kaynak: AA