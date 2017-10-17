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Peşmerge Hanekin'den çekildi

Kerkük ve Musul'da peşmergenin kontrolündeki bölgeleri ele geçiren Irak ordusu, İran sınırındaki Hanekin bölgesinde de peşmergenin çekilmesiyle boşalan mevzilere yerleşmeye hazırlanıyor.

Peşmerge Hanekin'den çekildi
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Irak güvenlik kaynakları, Kürt Peşmerge güçlerinin İran sınırındaki Hanekin bölgesinden bugün çekildiklerini ve Irak birliklerinin boşalan mevzilerde konuşlanmaya hazırlandığını  söylediler.

Hanekin, kalabalık bir Kürt nüfusun yaşadığı ve küçük bir petrol sahasının bulunduğu bir bölge.

Kürt Yönetiminin geçen ay yaptığı bağımsızlık referandumuna karşılık olarak Irak hükümet güçleri, Kürtlerin denetiminde olan Kerkük kentini dün ele geçirdiler. Bu gelişmeyle ülkedeki güç dengesi değişmiş oluyor.

Kerkük, Irak ordusunun kontrolündeKerkük, Irak ordusunun kontrolünde

Irak ordusu Musul'daIrak ordusu Musul'da

Kaynak: Reuters

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