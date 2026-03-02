İran dini lideri Hamaney’in eşi öldü mü, neden öldü?

İran dini lideri Hamaney’in eşi de hayatını kaybetti
İran dini lideri Ali Hamaney’in öldüğü saldırıda ağır yaralanan eşi Mansure Hüceste Bakırzade de hayatını kaybetti.
ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran dini lideri Ali Hamaney’in, aynı saldırıda yaralanan ve komaya giren eşi Mansure Hüceste Bakırzade'nin de hayatını kaybettiği öğrenildi.
İran basınında yer alan haberde, "Dini liderin muhterem eşi hastanede hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.
Hamaney, cumartesi günü başkent Tahran’daki ofisine yönelik düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.
Söz konusu saldırıda, Hamaney’in kızı, damadı, torunu ve gelininin de yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.