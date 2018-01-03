İran'da rejim destekçileri de sokağa çıktı
İran'da geçen perşembe gününden bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 20'yi aşarken, bu sabah farklı kentlerde on binlerce kişi rejime destek için sokağa çıktı.
Günlerdir hükümet karşıtı protestoların sürdüğü İran'ın farklı kentlerinde, bu sabah rejim destekçileri sokağa çıkarak hükümete destek verdi.
İran devlet televizyonu, gösterilere on binlerce kişinin katıldığını duyurdu. Ahvaz, Kirmanşah, Gorgan gibi kentlerde düzenlenen gösterilere katılanlar "Liderimiz, biz hazırız" ve "İsyancılara ölüm" sloganları attı.
Ülkede hayat pahalılığına karşı başlayan gösteriler rejime karşı başkaldırıya dönüşmüş, birçok kente sıçrayan protestolarda 20'den fazla kişi hayatını kaybetmiş ve yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.
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