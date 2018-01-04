İran'da rejime destek gösterileri devam ediyor

04 Ocak 2018

İran'da yaklaşık bir haftadır devam eden rejim karşıtı gösteriler ve sokak olaylarını protesto etmek için, cuma imamları ve dini otoritelerin çağrısıyla başlayan "destek gösterileri", bugün de Meşhed, Şiraz, Urumiye, İsfahan ve Erdebil gibi birçok büyük kentte sürüyor.

Attığı sloganlarla ABD ve Suudi Arabistan yönetimlerini hedef alan göstericilerin, "Kahrolsun fitneci münafıklar", "Biz de şikayetçiyiz, ancak sesimizi doğru yoldan dile getiriyoruz" gibi sloganlar atması da dikkati çekiyor.

Dün de Ahvaz, Abadan, İlam, Arak, Hürremabad, Kirmanşah ve Buşehr gibi bazı önemli kentlerde toplanan rejim yanlıları, sokak olaylarını protesto etmişti.

İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek çok kente yayıldı.

Ülke genelindeki olaylarda şu ana kadar 20'nin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği, binden fazla göstericinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İran ordusu: Gerekirse müdahaleye hazırız

Kaynak: AA