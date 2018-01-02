İran'daki protestolarda ölü sayısı 29'a yükseldi

02 Ocak 2018

İran'da 2009'da dönemin Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın yeniden seçilmesine yönelik protestolardan bu yana ülkede yaşanan en büyük hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısının 29'a yükseldiği bildirildi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Meşhed kentinde 28 Aralık'ta yüksek enflasyonu protesto etmek için başlayan hükümet karşıtı gösteriler 30'dan fazla kente sıçradı.

Haber ajansları ölü sayısının 29'a yükseldiğini bildirdi. İran devlet televizyonu ise, dün gece 9 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 20'yi aştığını duyurdu. Haberde, 6 kişinin bir polis karakoluna saldırı düzenleme girişimi sırasında öldürüldüğü kaydedildi. Bazı göstericilerin, karakoldaki silahları ele geçirmeye çalıştığı öne sürüldü.

İran Devrim Muhafızları üyesi öldürüldü

Ölenler arasında 11 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu belirtiliyor. Öte yandan Necefebad kentindeki olaylarda bir İran Devrim Muhafızları üyesi de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Protestolara katılan bazı silahlı göstericilerin, polis karakolları ve askeri üsleri ele geçirmeye çalıştıkları ancak güvenlik güçleri tarafından püskürtüldüğü belirtildi. Protestolarda, 5 gün içinde 400'den fazla kişi gözaltına alındı.

Ruhani: Benzer olayları geçmişte de yaşadık

Dün akşam ülkedeki gerginliği azaltmak için bir konuşma yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran vatandaşlarının hükümete karşı hoşnutsuzluklarını dile getirme hakkına sahip olduğunu, ancak şiddet kullanılmasına karşı çıkacaklarını söyledi.

İran Meclisi'nde dün düzenlenen toplantıya katılan Ruhani, "Büyük ulusumuz buna benzer olaylarla geçmişte de karşılaştı ve bunlarla başa çıktı. Bu olanlar hiçbir şey değil" dedi.

İran'da protestoculara tepki yürüyüşü

ABD, İngiltere ve Suudi Arabistan'a suçlama

İran lideri, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada ise, protestocularla mücadelede doğrudan sivil halkın devreye girmesi çağrısında bulunarak, “Eleştiri ve protesto tehdit değil fırsattır" ifadelerini kullandı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamhani ise, yaşananlardan yabancı ülkeleri sorumlu tuttu. Lübnan medyasına konuşan Şamhani, "İran'daki durumla ilgili etiketler ve mesajlar ABD, İngiltere ve Suudi Arabistan'dan geliyor. Durumla ilgili sosyal medya ağlarında yaşanan şey, İran halkına karşı bir vekalet savaşıdır" dedi.

Trump'tan İran'a: Değişim zamanı

ABD de gelişmeleri yakından izliyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Halkın kendini barışçıl bir şekilde ifade etme hakkını destekliyoruz" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'da İran'daki gösterilere ilişkin bir paylaşım yaparak, "İran Obama yönetimi ile yaptığı berbat anlaşmaya rağmen her düzeyde kusurlu davranıyor. Muhteşem İran halkı uzun yıllardır baskı altında. Gıdaya ve özgürlüğe açlar. İnsan haklarıyla birlikte İran'ın tüm zenginlikleri yağmalanıyor. Artık değişim zamanı" ifadelerini kullandı.

Rusya: Dış müdahale kabul edilemez