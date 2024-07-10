'İş yükü ağır gelen' robot intihar etti

Güney Kore'de'nin Gumi şehrindeki Belediye Meclisi'nde çalışam bir devlet memuru robot, kasıtlı olarak kendini 2 metre uzunluğundaki merdivenlerden aşağı atarak intihar etti.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Bear Robotics adlı California merkezli bir girişim tarafından tasarlanan robotun intiharı, ülkede kayıtlara geçen ilk robot intiharı oldu.

Binanın birinci ve ikinci katları arasındaki merdiven boşluğunda parçalanmış halde bulunan robottan, soruşturma kapsamında incelenmek üzere kırık parçalar alındı. Robotun, binadaki diğer robotlara göre daha fazla iş yükü bulunduğu belirtildi.

Tanıklar robotun belli bir noktada daireler çizdiğini ve daha sonra kendisini merdivenlerde aşağı attığını söyledi.

Robot neden intihar etti?

Robotun diğer tüm "insan" çalışanlar gibi, 9-4 vardiyasında çalışıyordu ve hatta kendi çalışan kartı bile vardı.

Habere göre robot, belgeleri ve bilgilerin yanı sıra şehir promosyonlarını teslim etmeye yardımcı oluyordu.

Merdivenden kendisini atan robotun, "asansörle katlar arasında seyahat etmeye" alışkın olduğu ifade edildi.

Robotun merdivenden yuvarlanmasına yol açan durumun, dahili bir arıza da olabileceği belirtildi.