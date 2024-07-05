İşçi Partisi lideri Keir Starmer, resmen İngiltere Başbakanı

İngiltere'de, seçimleri ezici bir üstünlükle kazanan İşçi Partisi lideri Keir Starmer, eski İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın istifasının ardından Kral 3'üncü Charles'ı ziyaret etti.

Kral 3'üncü Charles tarafından Buckingham Sarayı'na davet edilen Starmer'e, resmi olarak hükümeti kurma ve başbakan olma görevi verildi.

Kral 3'üncü Charles'ın onayıyla resmi olarak başbakan olan Starmer, Başbakanlık Ofisi 10 Numara önünde yaptığı konuşmada, İngiltere'nin kimliğini yeniden keşfetmesi gerektiğini ve daha büyük bir "sıfırlamaya" ihtiyacı olduğunu söyledi.

Starmer, yaptığı konuşmada şu ifadelerde bulundu:

"Şurası eminim ki herkes için açık. Ülkemizin daha büyük bir sıfırlanmaya, kim olduğunu yeniden keşfetmeye ihtiyacı var. Çünkü tarihin fırtınaları ne kadar güçlü olursa olsun, ulusumuzun en büyük güçlerinden biri daha sakin sulara doğru gidebilme yetimiz. İşçi Partisi'ne oy vermiş olsalarda da olmasalar da herkese hizmet edeceğim. Değişim çalışmasının hemen başlayacağına şüphe yok"

İngiltere'de seçim sonuçları

İşçi Partisi, yaklaşık yüzde 34'lük oyla 650 sandalyeli parlamentoya 412 milletvekili sokarak 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarını bitirdi.

Henüz kesinleşmemiş resmi sonuçlara göre, 2019'daki seçimde mecliste 202 sandalye kazanan İşçi Partisi, dünkü seçim sonucunda 412 sandalye elde etti. Muhafazakar Parti'nin milletvekili sayısı 365'ten 120'ye geriledi.

İşçi Partisi oyların yüzde 33,8'ini, Muhafazakar Parti ise yüzde 23,7'sini aldı. Bu iki partiyi yüzde 12,2 oyla Liberal Demokrat Parti izledi. Liberal Demokratlar 71 milletvekili kazandı.

Rishi Sunak'ın istifası

İngiltere'de dün yapılan genel seçimlerin ardından Rishi Sunak, Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etme karfarı aldığını duyurmuştu.

Resmen istifa etmek üzere Kral Charles ile görüşeceğini belirten Sunak, seçimleri farkla kazanan İşçi Partisi lideri Keir Starmer'in önünü açmak istediğini söylemişti.

Başbakanlık Ofisi 10 numara önünde konuşma yapan Sunak, "Bu işe her şeyimi verdim. Ancak seçmen, hükümetin değişmesi gerektiğine dair açık bir mesaj yolladı. Önemli olan tek karar, bu karardır" demişti.

Seçim sürecinde partisi adına emeği geçenlere teşekkür eden Sunak, şöyle konuşmuştu:

"Öfkenizi, hayal kırıklığınızı duydum ve bu kaybın sorumluluğunu üstleniyorum. Yorulmadan çalışan ancak başarılı olamayan tüm Muhafazakar adaylar ve kampanyacılar için, çabalarınızın karşılığını veremediğimiz için üzgünüm"