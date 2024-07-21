İşlemediği cinayetten 43 yıl hapis yattı

Sandra Hemme, 20 yaşındayken Kasım 1980’de kütüphane çalışanı Patricia Jeschke’yi bıçaklayarak öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Psikiyatri hastanesinde ağır sakinleştirici altındayken bulunduğu itiraftan başka Hemme’yi suça bağlayan bir kanıt olmadığı bulundu.

Şimdi 64 yaşında olan Hemme’nin ABD tarihinde en uzun süre haksız yere hapis yatan mahkum olduğuna inanılıyor.

Yasal temsilcileri olan Masumiyet Projesi (Innocence Project) Hemme’nin sonunda ailesiyle bir araya geldiği için mutlu olduklarını, isminin aklanması için çabalamaya devam edeceklerini belirti.

ABD’de işlemediği bir cinayetten ötürü hapis yatan Sandra Hemme 43 yıl sonra serbest bırakıldı.

Hemme, 20 yaşındayken Kasım 1980’de kütüphane çalışanı Patricia Jeschke’yi bıçaklayarak öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Psikiyatri hastanesinde ağır sakinleştirici altındayken bulunduğu itiraftan başka Hemme’yi suça bağlayan bir kanıt olmadığı bulundu.

Şimdi 64 yaşında olan Hemme’nin ABD tarihinde en uzun süre haksız yere hapis yatan mahkum olduğuna inanılıyor.

Yasal temsilcileri olan Masumiyet Projesi (Innocence Project) Hemme’nin sonunda ailesiyle bir araya geldiği için mutlu olduklarını, isminin aklanması için çabalamaya devam edeceklerini belirti.

Temyiz mahkemesinin hakimi olan Ryan Horsman, Hemme’nin avukatlarının masum olduğuna dair ellerinde açık kanıtlar olduğunu, bunlar arasında mahkumiyeti zamanında savunma ekibine verilmeyen kanıtların da bulunduğunu aktardı.

Horsman, mahkemenin Hemme’nin “tamamen masum olduğuna dair” kanıtları olduğunu dile getirdi.

Polisin, kendi çalışanlarından olan Michael Holman’a işaret eden kanıtları görmezden geldiği ortaya çıktı.

Holman daha sonra başka bir suçtan ötürü hapse girmiş ve 2015 yılında ölmüştü.

Holman’ın kamyoneti cinayetin işlendiği gün bölgede görülmüş, tanığı işbirliği yapamamış ve bir çukurda bulduğunu iddia ettikten sonra Patricia Jeschke’nin kredi kartını kullanmıştı.

Jeschke’nin babasının teşhis ettiği bir çift altın küpe de Holman’ın evinde ortaya çıkmıştı.

Bu kanıtların hiçbirinin o dönemde Hemme’nin savunma ekibine verilmediği belirtildi.

Hemme’nin ifadesi ağır ilaç altındayken alınmıştı; Hemme, 12 yaşından beri arada sırada psikiyatrik tedavi görüyordu.

Mahkeme kayıtlarına göre cevapları tek heceliydi, tam olarak ne olup bittiğinden haberdar değildi, geçirdiği kas spazmlarından ötürü kafasını havada tutmakta sıkıntı çekiyordu.

Hakim Horsman, Hemme’yi cinayete bağlayan bir adli kanıt, tanık ve motivasyon olmadığını ifade etti.

Cuma günü serbest bırakılan Hemme, kız kardeşi, kızı ve torunuyla bir araya geldi.

Avukatı Sean O’Brien ise bütün hayatını hapishanede geçirdiği için sosyal güvenliği olmadığını ve bu yüzden de Hemme’nin halen yardıma ihtiyacı olduğunu dile getirdi.