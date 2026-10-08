İspanya'da konut krizinin simgesiydi: 87 yaşındaki Maricarmen hayatını kaybetti

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İspanya'da yıllardır yaşadığı evinden tahliye edilmesiyle ülke genelinde protestoların başlamasına neden olan 87 yaşındaki María del Carmen Abascal, çarşamba günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kamuoyunda "Maricarmen" olarak tanınan yaşlı kadının ölümü, ülkede konut krizine yönelik tepkileri yeniden alevlendirdi.

Madrid'de yaklaşık 70 yıldır yaşadığı evinden 23 Eylül'de çıkarılan Abascal'ın tahliye görüntüleri büyük tepki çekmişti. Tekerlekli sandalye kullanan yaşlı kadın, polis ekiplerinin sokağı kapatarak protestocuları uzaklaştırmasının ardından sedyeyle evinden çıkarılmış ve sağlık durumunun hassas olması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Tahliye görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı

Maricarmen'in evinden çıkarıldığı anların televizyonlarda yayımlanması üzerine Madrid başta olmak üzere İspanya'nın birçok kentinde binlerce kişi protesto gösterileri düzenledi. Ülkede giderek artan kira fiyatlarına karşı büyüyen tepkiler, hükümeti siyasi krize sürüklerken erken seçim kararı alınmasına kadar uzandı.

Yaşlı kadını, daireyi daha yüksek bedelle kiraya vermek amacıyla tahliye eden gayrimenkul şirketi ise protestoların ardından geri adım attı. Şirket, kamuoyu baskısı üzerine Maricarmen'in evine dönmesine izin vermeyi kabul etti. Ancak yaşlı kadın, evine dönemeden hastanede yaşamını yitirdi.

Avukatı ölüm haberini doğruladı

Maricarmen'in avukatı Beatriz Duro, 87 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini Cadena Ser radyosuna doğruladı. Ölüm nedenine ilişkin açıklama yapmayan Duro, yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Duro, "Medyanın ilgisini çeken ve tüm dünyaya yayılan Maricarmen'in hikâyesi, bu tür tahliyelerde yaşanan utanç verici şiddeti ve bunun insanların sağlığı üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor." ifadelerini kullandı.

Sanchez'den taziye mesajı

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Maricarmen'in ailesine başsağlığı diledi.

Sánchez, "Maricarmen'in ailesine ve sevdiklerine tüm sevgilerimi gönderiyorum. Bugün bu kaybı kendi kaybımız gibi hisseden hepimize de sarılıyorum. Huzur içinde yatsın." dedi.

Protestocular yeniden sokağa çıktı

Yaşlı kadının ölüm haberinin ardından başkent Madrid'de protestolar yeniden hız kazandı. Parlamento yakınlarında toplanan göstericiler, "Maricarmen yaşıyor, mücadele devam ediyor!" sloganları attı.

Puerta del Sol Meydanı'nda kamp kuran protestocular ise 87 yaşındaki kadının anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Madrid Kiracılar Sendikası tarafından yapılan açıklamada, Maricarmen'in evine dönmesini sağlayacak anlaşmanın çok geç sağlandığı belirtilerek, yaşananların önlenebileceği vurgulandı.

Kira fiyatları 10 yılda neredeyse ikiye katlandı

İspanya'da son 10 yılda ortalama kira fiyatlarının neredeyse iki katına çıkması, konut krizini ülkenin en önemli sorunlarından biri haline getirdi.

Hükümet verilerine göre ülkede kiracıların yüzde 26'sı gelirlerinin ortalama yüzde 40'ını kira ve fatura giderlerine ayırıyor. Avrupa Birliği genelinde ise kiracıların yüzde 18'i gelirlerinin bu düzeyde bir bölümünü konut giderleri için harcıyor.

Tek isteği evinde yaşamaktı

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Maricarmen, hayatının neredeyse tamamını önce ailesiyle birlikte yaşadığı Madrid'deki dairesinde geçirdi.

Bir ilaç şirketinde yönetim kurulu sekreteri olarak çalışan ve 1998 yılında emekli olan yaşlı kadın, emeklilik yıllarını mahallesinde yürüyüş yaparak ve evindeki eşyalarına özen göstererek geçirdi.

Hastaneye kaldırılırken yanında götürdüğü az sayıdaki eşya arasında siyah-beyaz aile fotoğraflarının da bulunduğu belirtildi.

Madrid'deki protestolara katılan 22 yaşındaki Eugenio Melchor, "Maricarmen yalnızca kendi evinde ölmek istiyordu. Başka hiçbir şey talep etmiyordu." sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.