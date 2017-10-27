İspanya'dan karşı hamle

27 Ekim 2017

İspanya Senatosu, Katalonya özerk yönetimi hükümetinin feshedilmesi ve 6 ay içinde erken yerel seçime gidilmesini öngören anayasanın 155. maddesini uygulaması için Başbakan Mariano Rajoy'a yetki verdi. Oylamada 214 "evet" ve 47 "hayır" sonucu çıktı.

Resmi Gazete'de yarın yayınlanıp hemen yürürlüğe girmesi öngörülen 155. madde, merkezi hükümete Katalonya yerel hükümetini feshetme yetkisi veriyor. İspanya hükümeti yarından itibaren Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigemont, diğer hükümet üyeleri, Katalonya parlamentosunun memurları ile Katalonya yerel polisi müdürlerini görevden alabilecek.

Öte yandan İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya yerel parlamentosunun aldığı tek taraflı bağımsızlık kararı sonrasında twitterdan yayınladığı mesajda, "Tüm İspanyolların sakin olmasını istiyorum. Hukuk devleti, Katalonya'daki yasallığı tekrar inşa edecektir" diye yazdı. Başbakan Rajoy ayrıca Bakanlar Kurulu'nu acil toplantıya çağırdı.

Anayasa Mahkemesi'nin Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık kararını geçersiz sayması bekleniyor.

Katalonya bağımsızlık ilan etti

Kaynak: AA