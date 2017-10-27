ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
16 °C
  • Dünya
  • İspanya'dan karşı hamle

İspanya'dan karşı hamle

İspanya parlamentosu, Başbakan Rajoy'a Katalonya'yı doğrudan yönetme yetkisi verdi. Yarından itibaren Katalan yöneticiler ve memurların görevden alınması bekleniyor.

İspanya'dan karşı hamle
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

İspanya Senatosu, Katalonya özerk yönetimi hükümetinin feshedilmesi ve 6 ay içinde erken yerel seçime gidilmesini öngören anayasanın 155. maddesini uygulaması için Başbakan Mariano Rajoy'a yetki verdi. Oylamada 214 "evet" ve 47 "hayır" sonucu çıktı.

Resmi Gazete'de yarın yayınlanıp hemen yürürlüğe girmesi öngörülen 155. madde, merkezi hükümete Katalonya yerel hükümetini feshetme yetkisi veriyor. İspanya hükümeti yarından itibaren Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigemont, diğer hükümet üyeleri, Katalonya parlamentosunun memurları ile Katalonya yerel polisi müdürlerini görevden alabilecek.

Öte yandan İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya yerel parlamentosunun aldığı tek taraflı bağımsızlık kararı sonrasında twitterdan yayınladığı mesajda, "Tüm İspanyolların sakin olmasını istiyorum. Hukuk devleti, Katalonya'daki yasallığı tekrar inşa edecektir" diye yazdı. Başbakan Rajoy ayrıca Bakanlar Kurulu'nu acil toplantıya çağırdı.

Anayasa Mahkemesi'nin Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık kararını geçersiz sayması bekleniyor.

Katalonya bağımsızlık ilan ettiKatalonya bağımsızlık ilan etti

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.