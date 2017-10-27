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Madrid borsası sert düştü

Katalonya yerel parlamentosunun bağımsızlık ilanının ardından Madrid borsası günü yüzde 1,45'lik düşüşle kapattı.

Madrid borsası sert düştü
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Katalonya özerk yönetim parlamentosunun tek taraflı bağımsızlık ilanının ardından Madrid borsası günü kayıpla kapattı.

Madrid borsası Ibex 35, Katalonya yerel parlamentosunda alınan tek taraflı bağımsızlık kararının hemen ardından yüzde 1,98'lik sert bir düşüş gösterdi. Borsa kapanışta yüzde 1,45'lik değer kaybı ile 10 bin 197 puana kadar geriledi.

Öte yandan Katalonya'daki gelişmelerden dolayı İspanya'nın risk priminin 121 puana kadar yükselmesi de ülke ekonomisi için diğer bir olumsuz gelişme olarak dikkati çekti.

İspanya'dan karşı hamleİspanya'dan karşı hamle

Kaynak: AA

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