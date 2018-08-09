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İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlandı

İsrail ve Hamas arasında Mısır'ın ara buluculuğunda ateşkes sağlanarak 22.45'te yürürlüğe girdi.

İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlandı
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İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın ara buluculuğunda ateşkes sağlandığı bildirildi.

Ateşkes saat 22.45'te yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA

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