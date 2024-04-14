İsrail Savaş Kabinesi: Doğru zamanda bedelini ödeteceğiz
Son dakika… İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz, "Doğru tarih ve zamanlamada bedelini ödeteceğiz" açıklamasında bulundu.
Son dakika gelişmesi... İsrail’in Savaş Kabinesi, İran'ın insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlatmasının ardından ikinci kez bir araya gelecek.
Toplantıda İran saldırılarına verilecek “yanıtın” ele alındığı ifade ediliyor.
Savaş Kabinesi'nde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ana muhalefet lideri Benny Gantz yer alıyor.
Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, "İran’a bizim için doğru tarih ve zamanlamada karşılık vereceğiz" açıklamasında bulundu.