İsrail Suriye'yi savaş uçakları ve füzelerle vurdu

09 Ocak 2018

Suriye ordusu, İsrail'in bu sabah ülkedeki bazı noktalara saldırı düzenlediğini duyurdu.

Suriye devlet televizyonunun haberine göre, İsrail Suriye'yi savaş uçakları ve karadan karaya füzelerle vurdu. İsrail füzelerinden birinin Şam yakınlarındaki El Kutayfa bölgesine düştüğü bildirildi. Suriye ordusu, hava savunma sisteminin bir İsrail uçağını etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

İşgal altındaki Golan Tepeleri'nden atılan bir füzenin de hava savunma sistemiyle imha edildiği açıklandı. İsrail topraklarından atılan üç füzenin ise maddi zarara yol açtığı bildirildi.

İsrail ordusu, olayla ilgili açıklama yapmadı.

İsrail, ağustos ayında Suriye'de 100 kadar hava operasyonu düzenlediğini duyurmuştu. İsrail daha önce de Suriye'de İran'a ve Lübnan Hizbullah'ına ait bazı noktalara saldırılar düzenlemişti.

Suriye ordusundan İsrail sınırında operasyon

Kaynak: Reuters