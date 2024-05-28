İsrail yeniden Refah'ı vurdu: 7 kişi öldü

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararına ve uluslararası tepkilere rağmen İsrail ordusunun Refah kentine düzenlediği saldırılar gece boyunca sürdürdü. İsrail ordusu, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu 45 kişinin ölümüne neden olan Tal as-Sultan çadır kampına yönelik saldırılarına topçu atışlarıyla ve İHA'larla devam etti.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, bir apartmanda yangına da neden olan İsrail'in yoğun saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti.

Refah'ta İsrail ordusunun bombaladığı çadır kampta 45 Filistinli ölmüştü

İsrail savaş uçaklarının, 26 Mayıs'ta Refah'ın Tal es-Sultan Mahallesi'ndeki UNRWA depolarının yakınındaki bölgede yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir çadır kampı hedef alması sonucu, çoğu yanarak can veren 45 Filistinli hayatını kaybetmiş, 249'u da yaralanmıştı.

İsrail ordusunun UAD kararından 2 gün sonra düzenlediği bu saldırı çok sayıda ülke, uluslararası kurum ve kuruluşlar ile siyasi ve sosyal çevreler tarafından kınanmıştı.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.