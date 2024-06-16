İsrail'de ateşkes krizi: 'Netanyahu'nun haberi yok'

İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde, Kurban Bayramı'nın ilk gününde İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından "günlük taktiksel ateşkes" verileceğini duyurdu.

The Guardian'da yer alan habere göre, IDF, Refah kentindeki saldırıların süreceğini ancak insani yardım geçişlerinin yapılacağı Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan Selahaddin Caddesi'ne giden yolda ve buradan kuzeye doğru, her gün yerel saate 08:00-19:00 arasında saldırı düzenlenmeyeceğini bildirdi.

IDF tarafından yapılan açıklamada, "IDF ve Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi'nin (COGAT) Gazze Şeridi'ne giren insani yardım hacmini artırmaya yönelik devam eden çabaları kapsamında ve BM ve uluslararası kuruluşlarla yapılan istişarelerin ardından dünden (Cumartesi) başlayarak Kerem Şalom Kapısı'ndan Selahaddin karayoluna ve oradan kuzeye giden yol boyunca, bir sonraki duyuruya kadar her gün saat 08.00'den 19.00'a dek insani amaçlar için askeri faaliyetlere lokal, taktik ara verilecektir" ifadeleri yer aldı.

"Netanyahu ve Galant'a bildirilmedi"

İsrail merkezli N12 kanalı, IDF'nin "günlük taktiksel ateşkes" kararına ilişkin haberinde "Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da bilgisi dışında gerçekleşti" ifadesinde bulundu.

İsrail ordu radyosu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın "günlük taktiksel ateşkes" planlarına ilişkin önceden bilgilendirilmediğini ileri sürdü.

İngiltere merkezli Financial Times gazetesinde yer alan habere göre, Benjamin Netanyahu, IDF'nin "günlük taktiksel ateşkes" kararını "kabul edilemez" bularak kınadı.

Netanyahu hükümetinin ortaklarından aşırı sağcı ekonomi bakanı Bezalel Smotrich taktik arayı eleştirdi. Smotrich,"Gazze'ye giden yardımlar Hamas'a hizmet ediyor ve dolayısıyla savaşın uzamasına sebep oluyor" dedi.