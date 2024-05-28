İsrail'den İspanya'ya 'soykırım' suçlaması

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, Filistin'i resmen tanıdıklarını ilan ettiği karara İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, tepki gösterdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, kararın "Yahudi 'soykırımını' kışkırtmaya yardım etmek" olduğunu söyledi.

Katz, Sanchez'i resmi tanımayı yaptığı ve "Nehirden denize, Filistin özgür olacak" sloganını kullanan İspanya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Yolanda Diaz'ı görevden almamakla suçladı.

Sanchez, bugün erken saatlerde yaptığı bir konuşmada İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararının "dost ülke" olarak gördüğü ve "büyük saygı" duyduğu İsrail'i kızdırmaması gerektiğini söylemişti.