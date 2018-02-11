İsrail'in Suriye'deki saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in dün uçağının düşürülmesi sonrasında Suriye'deki askeri hedeflere düzenlediği saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in dün uçağının düşürülmesi sonrasında Suriye'de düzenlediği hava saldırılarında 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Açıklamada, ölenler arasında "Suriye hükümetinin mensubu ve müttefikleri bulunduğu" belirtildi. Ölenler arasında Suriyeli olmayanların da olduğu kaydedildi.
İsrail, dün bir F-16 savaş uçağının Suriye'de düşürülmesinin ardından Suriye'de hükümete ve İran'a ait bazı üslere hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.
Suriye, İsrail F-16'sını düşürdü