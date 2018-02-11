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İsrail'in Suriye'deki saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in dün uçağının düşürülmesi sonrasında Suriye'deki askeri hedeflere düzenlediği saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in Suriye'deki saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetti
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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in dün uçağının düşürülmesi sonrasında Suriye'de düzenlediği hava saldırılarında 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, ölenler arasında "Suriye hükümetinin mensubu ve müttefikleri bulunduğu" belirtildi. Ölenler arasında Suriyeli olmayanların da olduğu kaydedildi.

İsrail, dün bir F-16 savaş uçağının Suriye'de düşürülmesinin ardından Suriye'de hükümete ve İran'a ait bazı üslere hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

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