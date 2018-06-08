Kanada'da G7 Zirvesi başladı

08 Haziran 2018

Sanayileşmiş 7 ülkenin liderlerini bir araya getiren G7 Zirvesi, Kanada'nın Quebec City kentinin Charlevoix beldesinde başladı.

ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7 ve AB liderleri, 44. G7 Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi.

Zirvenin başladığı sabaha damga vuran olay, ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılması daha önce planlanan ikili görüşmenin ertelendiği haberi oldu.

Beyaz Saray yetkilileri, görüşmenin ertelendiğini ancak gün içinde başka bir saatte yapılabilmesi için çalıştıklarını açıkladı.

Trump, son günlerde Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda, Kanada ve Fransa'yı hedef alarak bu ülkelerin haksız gümrük vergileri ile ABD'ye karşı avantaj sağladıklarını savunmuştu.

Zirvenin öğleden sonraki bölümünde ise Trump ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun ortak basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor.

Trump, Kanada'ya hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2014 yılında Kırım'ı ilhak ettikten sonra birlikten dışlanan Rusya'nın yeniden G7'ye dahil edilmesi gerektiğini savunmuştu.

Geniş güvenlik önlemleri altında Charlevoix'te düzenlenen 44. G7 Zirvesi, yarın sona erecek.

Kaynak: AA